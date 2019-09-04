夜鬥柬埔寨展世盃之旅　麥柏倫提港隊精神

港隊「2022世盃亞洲區外圍賽第二圈」之旅周四晚（5日）首航！被抽入C組的港隊周四晚7時30分作客柬埔寨金邊奥林匹克運動場，火併由前日本國腳本田圭佑擔任領隊的柬埔寨。儘管港隊的世界排名比柬埔寨高，但主帥麥柏倫（Mixu）認為對手不乏迅速及技術型球員，寄語球員打醒12分精神，務求能夠於外圍賽有個好開始！（Now 633及635台周四晚7時30分直播）

準備時間較短但可接受

昨日出發往柬埔寨的港隊，由於抵達金邊時已經是晚間時分，故球隊僅於昨晚到比賽場地進行一課賽前操練。主教練麥柏倫出席賽前記招時表示，雖然備戰計劃未算完美，但球隊已就對手作出分析及部署，而眾將亦已準備就緒︰「我哋準備工作尚可接受，始終傷患係足球嘅一部分，球隊補選咗啲球員，由於上個周末聯賽開鑼，準備時間較短，不過大家都會面對一樣嘅情況。柬埔寨係支有能力嘅球隊，佢哋擅於傳波同有唔少技術型球員，我預計會係場好緊湊嘅比賽。」

擔心場地問題多於天氣

麥柏倫被柬埔寨傳媒問及對於當地目前處於雨季，以及金邊奥林匹克運動場場地為人造草場的看法時，他坦承後者影響較大︰「主隊會有場地嘅優勢，不過香港都有落好多雨，呢方面影響不大，其實我比較鍾意濕滑嘅人造草場，因為球員傳波會更加好。」柬埔寨上圈外圍賽主場對巴基斯坦一仗，吸引逾33,000人入場，「Mixu」表示氣氛有助球員發揮︰「我期望會有一班熱情同聲勢浩大嘅主場球迷入場，為比賽製造良好氣氛，好期待呢一場波！」

主隊有帆答納加及烏當等人氣前鋒被棄用，阿根廷籍教頭達馬斯為此解畫：「一支由11個美斯或11個C朗組成嘅球隊，係贏唔到波嘅。我哋希望搵到一組理想嘅球員，佢哋能夠團結一致互相支援。」上周六歸隊督操、以總經理名義出任雙主帥之一的本田圭佑，就大讚柬埔寨近期大有進步，並呼籲球迷入場打氣。■何彥霆、陳焌鏗報道