回購尼馬失敗　巴塞爆內亂

尼馬轉會鬧劇結束，竟然觸發巴塞更衣室內亂，更淪為全世界笑柄，影響甚大。西班牙傳媒連日來報道，巴塞出現「尼馬後遺症」，更衣室爆發內亂，會長巴度美奧更爆出金句：「我們不能成為全世界笑柄！」

報道指，尼馬未能回歸，巴塞一眾球員將矛頭直指老闆巴度美奧，認為佢未有盡全力斟介，有觀察指出球王美斯近日對巴度美奧不瞅不睬，至於本來用嚟交換尼馬嘅拿傑迪錫同奧士文尼迪比利都拒絕離隊，亦成為禍亂來源。

原來季初會方曾向拿傑迪錫同奧士文尼迪比利承諾，今季會重用佢哋，但後來兩人成為交換尼馬嘅「貨物」，令兩人內心受傷害，到最後尼馬交易失敗，兩人又變成球隊嘅罪人，總之就立立亂。

現時巴塞更衣室內個個都面左左，幸好國際賽檔期開始，大家冇咁尷尬，但聯賽重開時，隊內嘅矛盾若然仲未解決，相信都幾麻煩。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。