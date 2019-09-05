【有片】速度型中堅！歐洲最佳又係歐洲最快

剛當選歐洲最佳球員嘅利物浦荷蘭中堅華基爾雲迪積克，原來速度仲快過翼鋒！歐洲足協統計上季歐聯及歐霸統計報告，在衝刺速度一項中，VVD是全歐洲最快球員，衝刺速度達到時速34.5公里！

VVD所創嘅段速，係上季歐聯4強首回合利物浦作客巴塞隆拿一仗中所錄得，當時巴塞打快速反擊，VVD由對方禁區全速跑回己方禁區，速度快過包括美斯等兩名攻擊球員，錄得時速34.5公里，係上年度歐聯及歐霸所有賽事嘅最快段速。

至於第2位係曼城翼鋒利萊辛尼，在曼城對賀芬咸一仗造出時速34.4公里段速，僅比VVD慢時速0.1公里，第3位同樣來自曼城球員基爾獲加，佢喺曼城對熱刺一仗造出時速34.2公里。

第4及第5位分別係皇馬前鋒加里夫巴利及已今季轉投慕遜加柏嘅前史浩克04前鋒比列安保路，所造出時速分別係33.8公里及33.5公里。

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