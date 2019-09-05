【歐國外】意大利超班炒起阿美尼亞
2019年09月05日 08:15
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各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360，未來幾日市場焦點都會圍繞住國際賽，今晚歐國盃外圍賽J組阿美尼亞主場對意大利。
值得留意，意大利由文仙尼執教之後走勢穩步上揚，今屆外圍賽4戰全勝，總共入了13球，其中3場贏兩球或以上，可見他們在J組超班。
至於阿美尼亞雖然在外圍賽取得2連勝，但對手只是列支敦士登及希臘，翻查他們主場對第2位的芬蘭就輸0比2，今場對榜首的意大利，隨時大敗。意大利讓球客勝，可以吸納。
直播表
周四6:20pm 熱身賽 日本 Vs 巴拉圭
有線662、602台
周四7:30pm 世盃外 柬埔塞 Vs 香港
Now 633
周五凌晨零時 歐國外 阿美尼亞 Vs 意大利
有線604、603台
周五2:45am 歐國外 愛爾蘭 Vs 瑞士
有線604、603台
周五2:45am 歐國外 羅馬尼亞 Vs 西班牙
有線662、602台
周五2:45am 歐國外 芬蘭 Vs 希臘
有線605台
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