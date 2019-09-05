Shakira拍拖撐場！拿度打到抽筋爭冠差兩步

西班牙「野獸」拿度僅差兩勝，就可以實現他生涯第19個大滿貫冠軍！他在美網以直落三盤6比4、7比5、6比2淘汰阿根廷的施瓦茲曼，躋身男單四強，這也是他自2008年後首次在同年的四大滿貫都能夠闖入準決賽。

曾三次捧起美網冠軍的拿度贏得奠定勝一刻，興奮程度猶如想跳落游水池慶祝，這一戰雙方都爭持了接近3小時，「泥地王」不時被對手克制，出現了39次無壓力犯錯，加上他在第三盤一度要接手左臂的治療，令球迷擔心會否如去年一樣最終要退賽，「今天真是一大挑戰，較為潮濕，有幾局我都有點抽筋，後來吃了一點鹽，就好一點，幸好我打入了四強，這是最重要的。」隨着網壇兩大天王祖高域與費達拿先後出局，拿度成為「Big 3」的奪標大熱，而他正向費達拿的20個大滿貫錦標進發。他下一仗將與23歲的意大利新星貝華天尼碰頭，爭逐決賽席位。

至於男單另一場準決賽，則由5號種子的俄羅斯名將麥維迪夫對爆冷拍走費達拿的保加利亞球星迪米杜夫。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！