型到癲！法卡奧今季咪衰呀！

哥倫比亞著名射手法卡奧今夏離開法甲摩納哥，改投土耳其班霸加拉塔沙雷，尋日球會幫佢搞咗個盛大加盟儀式，多達4萬球迷嚟同佢打氣，超熱鬧氣氛，真係當正佢球王一樣。希望佢唔會辜負球迷期望，新季可以踢好波，帶領呢支老牌班霸衞冕啦！

外號「老虎」嘅法卡奧，喺轉會窗臨閂之前，以450萬歐元轉投加拉塔沙雷。雖然「老虎」已經33歲，但加軍依然同佢一簽就簽三年約，對佢勁有信心。事實上，法卡奧上季喺摩納哥依然勁揪，上陣39場入咗16球，真係唔講得笑。

對於法卡奧有期望，只要睇睇佢周一抵達土耳其，已經有超過2萬球迷去接機，到尋日正式加盟儀式，更有4萬球迷入場支持。現場又放煙花，球迷又開晒手機電筒搞氣氛，場面堅感人呀！事後法卡奧喺佢個人twitter發相，然後仲話：「感謝呢度所有球迷，呢個係我永遠唔會忘記嘅日子，依家我會開始努力工作。」今次你真係要加油呀！

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