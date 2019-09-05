曼聯1月救亡！蘇B鐵定重錘搶艾歷臣

曼聯錄得自92年後開季最曳成績後，領隊蘇斯克查知道球隊實力不足，已鐵定於1月力搶熱刺星級中場基斯甸艾歷臣，以取代表現低迷嘅連格。今夏紅魔鬼曾出7000萬鎊力斟艾歷臣，但後者卻拒絕加盟，因為佢心繫皇馬；但皇馬明顯係想收購保羅普巴，《每日鏡報》指艾歷臣唔想熱刺一蚊都收唔到，故將考慮加盟曼聯。因為艾歷臣季尾就滿約，所以紅魔將以5000萬鎊左右作出斟介。

曼聯今夏先解決後防問題，以過億鎊購入哈利馬古尼及雲比沙卡，另外新仔丹尼爾占士亦表現不俗，紅魔鬼總算搵到收購方向。蘇斯克查希望組青春班，但球隊始終冇一個老大哥睇住，保羅普巴亦唔係呢類人才，而最大問題係連格唔生性，於19年都仲未有任何入波同助攻，中場一日搞唔掂，紅魔鬼莫講話要追上曼城同利物浦，要爭前4亦相當困難。

《每日鏡報》報道，曼聯於一月將會再次出手，希望搵到連格接替人選，於士砵亭中場、葡萄牙國腳波基斯費南迪斯，以及艾歷臣當中，蘇斯克查揀咗後者，因為該名丹麥中場有英超經驗，而且佢即將滿約，可以向熱刺壓價。

早前歐洲轉會窗未閂，熱刺領隊普捷天奴亦坦言唔知艾歷臣會唔會於短時間離開，因為艾歷臣擺明希望離隊，亦拒絕簽新約，相信熱刺已打定輸數會失去呢名好波之人。熱刺為免人財兩失，故會考慮於1月放人。艾歷臣方面始終希望轉投皇馬，但皇馬領隊施丹擺明只想要保羅普巴，剛過去轉會窗皇馬從無向熱刺了解艾歷臣情況，故《每日鏡報》表示，艾歷臣會面對現實，考慮轉投曼聯。艾歷臣無論實力、卡士、經驗，都遠遠在連格之上，如果曼聯能成功買入，整體戰鬥力必顯著提升。

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