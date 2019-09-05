【體人體事】等了20年！瑞士新公主會係佢？

講起瑞士網球，第一時間當然想起「天王」費達拿，跟住就會想到「公主」軒芝絲，但今屆美網費天王同好友華連加都雙雙8強出局，要爭冠軍的瑞士唯一希望落在新星賓錫絲身上，畢竟瑞士姑娘已經20年無試過捧起任何大滿貫冠軍。

軒芝絲自99年贏得澳網女單冠軍之後，瑞士女將再沒有在大滿貫打入前列位置，費達拿可以說是軒芝絲的接班，為瑞士「頂」了20年，天王受傷病困擾，加上年齡問題，是時候要搵人交棒。

「這不是好事，坦白講我唔開心。」賓鍚絲對於費達拿與華連加出局感到不快，「相信很多人都會覺得奇怪，如果在男單都有人入四強就更好了。」賓鍚絲於四強將面對加拿大新星安祖絲古，這是她生涯首次在大滿貫闖入準決賽，同時亦力爭成為加拿大首奪大滿貫冠軍的球員。

賓鍚絲是目前瑞士一姐，但她因要接受左手腕手術於2017年離開球壇一段時間，然而今年復出並在2月的杜拜賽贏得她個人第三個職業賽錦標。「登上世界第一或贏大滿貫冠軍，相信是每個球員的夢，我知道自己距離這些目標仍然有一段距離，但我有足夠的動力令自己前進。」

當然，賓鍚絲即使通過了準決賽，要圓大滿貫夢仍有最大難關，就是S威廉絲，這位爭取24次捧走大滿貫的美國球星，於另一場四強將與烏克蘭的絲維杜蓮娜爭逐。

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