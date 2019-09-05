世盃外　港隊作客和柬埔寨袋1分

香港隊周四（5日）晚出戰「2022世盃亞洲區外圍賽第二圈」首場C組分組賽，一度於上半場憑着陳俊樂的入球領先，但於完半場前卻告失守，最終跟柬埔寨打成1比1平手，兩隊各得1分。

今仗有約30名球迷入場支持的港隊，賽前有羅梓駿感到不適，並改由鍾偉強出任正選。港隊於開賽不足1分鐘便有入球機會，惟羅素接應鞠盈智左路開出罰球，頭槌攻門僅告高出，隨後夏志明13分鐘於禁區頂抽射，亦未能命中目標。港隊戰至16分鐘先開紀錄，陳俊樂把握夏志明從柬埔寨隊長維素爾腳下截去皮球後，於右路突破殺入禁區，並射破對方門將大細龍門入網。柬埔寨於33分鐘扳平，前鋒蘇梵入楔接應隊友妙傳，並突破越位陷阱單刀射破葉鴻輝十指關，射成1比1。港隊隨後於36分鐘的一個角球攻勢，一度在門前製造混亂，惟艾里奥禁區內起腳斜出。

於下半場初段持續控球在腳的柬埔寨，曾先後藉着兩個角球攻勢在門前製造混亂，惟未能命中目標。港隊及後分別有夏志明及艾里奥跳頂攻門，前者頭槌被門將接實，後者則告高出。柬埔寨後備上陣的16歲小將查地亞，戰至75分鐘幾乎為主隊反超前，從左路切入中路，於禁區內起腳射遠柱中柱彈出。港隊於6分鐘後亦有入球機會，中堅艾里奥接應鞠盈智右路角球跳頂，被敵衞門前心口一控後再大腳解圍，最終雙方打成1比1平手完場。

港隊下場分組賽對手伊朗的一眾國腳經已陸續抵逹香港，以準備下周二晚（10日）於香港大球場上演的賽事。