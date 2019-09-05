兒子球場猝逝　巴西史上最佳右閘超陰功

史上唯一連續3屆世界盃決賽，都有份出場嘅巴西殿堂級右閘卡富，日前其兒子Danilo Feliciano於球場突然心臟病發去世，終年30歲。據巴西傳媒報道，Danilo Feliciano於落場前，已同朋友講心口有啲唔舒服，最後只係踢咗10分鐘就頂唔順要行出場，過咗冇耐佢暈倒球場，朋友急急送佢去醫院，可惜都係救唔番。

今年49歲嘅卡富有3個仔女，Danilo Feliciano係大仔。同爸爸一樣佢都好喜歡足球，雖然未能好似父親一樣可以做到職業足球員，但閒時經常踢波。日前佢又同朋友踢衞生波，去到球場時已經有啲不適，仲同朋友講過心口附近有啲痛。佢冇諗過咁大件事照樣落場，但好快就踢唔到要休息，諗唔到悲劇於場邊發生，去到醫院時已經證實不治。噩耗傳出後，卡富效力過嘅聖保羅、彭美拉斯同羅馬，都於官方Twitter發文悼念，而皇馬亦希望卡富節哀順變。

卡富以速度飛快、助攻力強見稱，係巴西以至足球史上，其中一個最偉大右閘球員，曾出席過4屆世界盃決賽，亦係球史上唯一一個，可以連續踢3屆世界盃決賽嘅球員，當中於94及02年更捧走世界盃。而佢亦曾替羅馬及AC米蘭贏過意甲冠軍，並於07年帶領紅黑兵團，擊敗利物浦贏得歐聯冠軍。

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