FIFA最佳11人候選名單 利物浦佔幾多個？
2019年09月06日 01:05
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（Getty Images）
國際足協將會選出年度最佳11人陣容，剛公布55人候選名單，其中應屆歐聯冠軍利物浦就有7人入選，當中當然包括「埃及文明」鋒線；英超三冠王曼城仲勁有8名球星在列。但巴塞隆拿先係最多球員入選球隊，共有11名球員成為候選人。
利物浦上屆逆轉巴塞殺入歐聯決賽，最後贏熱刺2:0捧盃，陣中球星都變得炙手可熱，除「埃及文明」穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴同沙迪奧文尼外，剛奪得歐洲最佳球員嘅華基爾雲迪積克，以及雙閘孖寶阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣，以及「金手套之王」艾利臣比加都喺名單之中。
曼城方面雖然有8人在列，但其中右閘祖奧簡斯路上季其實係祖雲達斯球員，另外門將艾達臣摩拉斯、後衞拿樸迪、基爾獲加，中場奇雲迪布尼、貝拿度施華，前鋒阿古路同史達寧入部入選。
曼聯方面則有迪基亞同保羅普巴入選，歐聯亞軍熱刺則有哈利卡尼、孫興民同基斯甸艾歷臣上榜，車路士方面則有尼高路簡迪，以及已經轉會皇馬嘅夏薩特入圍。
「最佳11人」55人候選名單
門將（5）
艾利臣比加（利物浦）
迪基亞（曼聯）
艾達臣摩拉斯（曼城）
奧比歷（馬體會）
達史特根（巴塞隆拿）
後衞（20）
佐迪艾巴（巴塞隆拿）
阿歷山大阿諾特（利物浦）
丹尼爾艾維斯（巴黎聖日耳門/聖保羅）
祖奧簡些路（祖雲達斯/曼城）
丹尼爾卡華積（皇馬）
基亞連尼（祖雲達斯）
馬菲斯迪歷特（阿積士/祖雲達斯）
高甸（馬體會/國際米蘭）
甘美治（拜仁慕尼黑）
高列巴尼（拿玻里）
拿樸迪（曼城）
馬些路（皇馬）
碧基（巴塞隆拿）
安德魯羅拔臣（利物浦）
阿歷士辛度（祖雲達斯）
堤亞高施華（巴黎聖日耳門）
華基爾雲迪積克（利物浦）
華拉尼（皇馬）
基爾獲加（曼城）
中場（15）
布斯基斯（巴塞隆拿）
卡斯米路（皇馬）
奇雲迪布尼（曼城）
法蘭基迪莊（阿積士/巴塞隆拿）
基斯甸艾歷臣（熱刺）
夏薩特（車路士/皇馬）
尼高路簡迪（車路士）
卻奧斯（皇馬）
艾法美路（巴塞隆拿）
莫迪歷（皇馬）
保羅普巴（曼聯）
拿傑迪錫（巴塞隆拿）
貝拿度施華（曼城）
杜辛泰迪（阿積士）
維達爾（巴塞隆拿）
前鋒（15）
阿古路（曼城）
賓施馬（皇馬）
C朗（祖雲達斯）
羅拔圖法明奴（利物浦）
基沙文（馬體會/巴塞隆拿）
孫興民（熱刺）
哈利卡尼（熱刺）
羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）
沙迪奧文尼（利物浦）
基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）
美斯（巴塞隆拿）
尼馬（巴黎聖日耳門）
穆罕默德沙拿（利物浦）
史達寧（曼城）
蘇亞雷斯（巴塞隆拿）
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