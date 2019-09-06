FIFA最佳11人候選名單　利物浦佔幾多個？

國際足協將會選出年度最佳11人陣容，剛公布55人候選名單，其中應屆歐聯冠軍利物浦就有7人入選，當中當然包括「埃及文明」鋒線；英超三冠王曼城仲勁有8名球星在列。但巴塞隆拿先係最多球員入選球隊，共有11名球員成為候選人。

利物浦上屆逆轉巴塞殺入歐聯決賽，最後贏熱刺2:0捧盃，陣中球星都變得炙手可熱，除「埃及文明」穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴同沙迪奧文尼外，剛奪得歐洲最佳球員嘅華基爾雲迪積克，以及雙閘孖寶阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣，以及「金手套之王」艾利臣比加都喺名單之中。

曼城方面雖然有8人在列，但其中右閘祖奧簡斯路上季其實係祖雲達斯球員，另外門將艾達臣摩拉斯、後衞拿樸迪、基爾獲加，中場奇雲迪布尼、貝拿度施華，前鋒阿古路同史達寧入部入選。

曼聯方面則有迪基亞同保羅普巴入選，歐聯亞軍熱刺則有哈利卡尼、孫興民同基斯甸艾歷臣上榜，車路士方面則有尼高路簡迪，以及已經轉會皇馬嘅夏薩特入圍。

「最佳11人」55人候選名單

門將（5）

艾利臣比加（利物浦）

迪基亞（曼聯）

艾達臣摩拉斯（曼城）

奧比歷（馬體會）

達史特根（巴塞隆拿）

後衞（20）

佐迪艾巴（巴塞隆拿）

阿歷山大阿諾特（利物浦）

丹尼爾艾維斯（巴黎聖日耳門/聖保羅）

祖奧簡些路（祖雲達斯/曼城）

丹尼爾卡華積（皇馬）

基亞連尼（祖雲達斯）

馬菲斯迪歷特（阿積士/祖雲達斯）

高甸（馬體會/國際米蘭）

甘美治（拜仁慕尼黑）

高列巴尼（拿玻里）

拿樸迪（曼城）

馬些路（皇馬）

碧基（巴塞隆拿）

安德魯羅拔臣（利物浦）

阿歷士辛度（祖雲達斯）

堤亞高施華（巴黎聖日耳門）

華基爾雲迪積克（利物浦）

華拉尼（皇馬）

基爾獲加（曼城）

中場（15）

布斯基斯（巴塞隆拿）

卡斯米路（皇馬）

奇雲迪布尼（曼城）

法蘭基迪莊（阿積士/巴塞隆拿）

基斯甸艾歷臣（熱刺）

夏薩特（車路士/皇馬）

尼高路簡迪（車路士）

卻奧斯（皇馬）

艾法美路（巴塞隆拿）

莫迪歷（皇馬）

保羅普巴（曼聯）

拿傑迪錫（巴塞隆拿）

貝拿度施華（曼城）

杜辛泰迪（阿積士）

維達爾（巴塞隆拿）

前鋒（15）

阿古路（曼城）

賓施馬（皇馬）

C朗（祖雲達斯）

羅拔圖法明奴（利物浦）

基沙文（馬體會/巴塞隆拿）

孫興民（熱刺）

哈利卡尼（熱刺）

羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）

沙迪奧文尼（利物浦）

基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）

美斯（巴塞隆拿）

尼馬（巴黎聖日耳門）

穆罕默德沙拿（利物浦）

史達寧（曼城）

蘇亞雷斯（巴塞隆拿）

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