美斯唔睬老細　仲可以同巴塞解約

西班牙傳媒報道，巴塞未能回購尼馬，引發更衣室內亂，震央來自球王美斯，報道指佢近日對巴塞會長巴度美奧唔瞅唔睬，再有傳媒查出，原來美斯每年季尾都可以選擇同巴塞解約，咁樣代表乜？巴塞冇咗美斯嘅話，大家估吓會點？

報道指，巴塞未能回購尼馬，美斯認為係巴度美奧未盡全力所致，因此對佢好不滿，關係亦漸趨冷淡，亦令巴塞爆發嚴重危機，事關美斯唔開心、或者比賽唔盡力，對巴塞影響相當大。

當地傳媒翻查美斯合約條款，佢同巴塞尚餘兩年合約，現已啟動續約程序，不過依家咁嘅氣氛仲點去傾？再者原來美斯合約中有項條款，雙方可在球季結束後選擇解約，呢項條款之前佩奧爾同恩尼斯達都有，若然美斯唔開心，踢埋今季可以選擇離隊！

係人都知巴塞患咗美斯倚賴症末期，已經冇得醫，美斯因為養傷，開季頭3場聯賽都缺陣，結果巴塞3仗僅得4分，一旦美斯離隊，後果不堪設想。

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