贏阿美尼亞3比1　意大利撗掃J組

歐洲國家盃外圍賽周三晚進行第5輪賽事，藍衫軍意大利繼續發威，作客以3比1擊敗半場10人應戰嘅阿美尼亞，全取3分後在J組完成首循環，錄得5戰5勝得15分高踞榜首，並將小組內對手全部擊敗，次循環只要保持水準，出線十拿九穩。

意大利今場並非順風順水，主隊有阿美尼亞球王米希達利恩坐鎮，於11分鐘偷襲得手，阿歷山大卡拉柏恩射破大門，意大利早段落後0比1；戰至28分鐘意軍由比洛迪扳平，完半場時阿歷山大卡拉柏恩犯規累積兩黃見紅出場，阿美尼亞打少個。

下半場成為意軍天下，77分鐘羅倫素柏歷堅尼為意大利建功反超前2比1，3分鐘後比洛迪再添1球，個人梅開二度，協助意大利反勝3比1完場。

意大利贏埋今場，成功橫掃歐國外J組全部對手，包括2比0贏芬蘭、6比0贏列支敦士登、3比0贏希臘、2比1贏波斯尼亞及今場3比1贏阿美尼亞。

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