曼城1月焗買後衞　有4個選擇

曼城後衞拿樸迪半月板受傷做手術，復出無期，將由奧達文迪頂上，但再睇後備席上原來已經冇晒人，史東斯又成日傷，所以有報道指曼城已開始留意轉會市場冇咩貨，準備明年1月出手買人。

雖然哥迪奧拿必要時大可以用基爾獲加或費蘭甸奴頂住先，但作為爭標球會呢個並非長遠之計，搵個具份量中堅係必須，英國傳媒報道，擺在曼城眼前有4個選擇，可以明年1月出手。

報道指，曼城首選係般尼茅夫嘅尼敦阿基，呢位24歲荷蘭後衞被喻為英超最有溍質球員，預計會好搶手；至於另一選擇係費蘭天拿塞爾維亞21歲小將尼高拉米連高域，據報佢曾經係曼聯獵物，去前入選國家隊，前途無可限量。

第3位係賓菲加葡萄牙後衞魯賓戴亞斯，22歲嘅佢被視為賓菲加未來隊長，因此曼城要買佢嘅話，可能要使好多錢，有估計佢身價可以去到8000萬鎊。最後一位就係熱刺嘅艾達韋列特，30歲嘅佢明年約滿，曼城可以平價簽佢。

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