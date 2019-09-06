赫傑個仔搞局　西班牙贏波一額汗

西班牙在周五(6日)凌晨上演嘅歐洲國家盃外圍賽F組作客羅馬尼亞，在末段10人應戰兼驚濤駭浪情況下，以2比1險勝全取3分，在小組5連勝續居榜首。今場焦點係末段赫傑個仔後備上陣之後，羅馬尼亞展開絕地反擊，攻到西班牙風聲鶴唳，赫傑個仔有幾個腳神來之筆，頗有乃父風範。

西班牙實力無疑在羅馬尼亞之上，賽事初段亦以狂牛兵團佔優，開賽29分鐘西班牙獲得12碼，隊長沙治奧拉莫斯操刀建功領先1比0，下半場47分鐘柏高艾卡沙再下一城，西班牙贏到2比0。

大家以為大局已定，羅馬尼亞後半段展開絕地反擊，正當主隊準備換入20歲嘅恩尼斯赫傑，尚未入場時，前鋒安多尼於59分鐘頭槌破網追成1比2，其後恩尼斯赫傑於63分鐘落場，西班牙開始陷入捱打局面。

79分鐘主隊射手普斯卡斯單刀，迪亞高洛蘭迪技術性犯規，及時在進入禁區前將對方撞跌，迪亞高洛蘭迪領紅牌出場，但幸運地未有判12碼，西班牙總算逃過一劫。

最後階段，恩尼斯赫傑展現乃父「東歐馬納當拿」赫傑嘅足球天份，包括主踢罰球乖巧地送地波予隊友射門，補時階段佢再一腳右路傳中，可惜普斯卡斯攻門被拒，最終西班牙力守至完場，險勝2比1。

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