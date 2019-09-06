新韋利爆發　身價1億曼聯都吼實

意大利今輪歐洲國家盃外圍賽又贏波，累積5戰5勝，其中今場對阿美尼亞梅開二度嘅25歲射手比洛迪，賽後獲意國傳媒一致好評，封佢做「新韋利」，原來呢位拖連奴前鋒之前曼聯都有留意過，現時曼聯鋒力單薄，更應該簽佢。

比洛迪上半場一腳門前窩利撞射，再於下半場憑個人控球能力及射術破門，加上兩次入球被判詐胡，顯示高超埋門觸角，賽後《米蘭體育報》形容：「意大利終於搵到韋利接班人。」

25歲嘅比洛迪在拖連奴效力踏入第5球，佢一直都係陣中主力，入球數字平穩，最突出係16至17球季38場入28球，而今季開季至今已為球隊攻入7球，狀態步入高峰，預計即將迎接大爆發嘅一季。

拖連奴將比洛迪嘅違約金定為1億歐元，今夏韋斯咸曾開價6000萬鎊，但遭拖連奴拒絕，早前曼聯、車路士及AC米蘭都對比洛迪有興趣，不過因價錢問題唔成事；現時曼聯只得拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特3個前鋒，實在唔夠用，明年1月要買人嘅話，呢位比洛迪值得考慮。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。