【歐國外】德國荷蘭「大」決戰

周五深夜歐國盃外圍賽重頭戲，C組德國將會主場強戰荷蘭，世盃表現令人失望的德國，重振旗鼓力爭歐國盃，今場雖然有利萊辛尼因傷缺陣，不過其他隊友實力和狀態都弗爆。

除迪姆華拿德甲開季3場狂轟5球腳風奇順，基拿比與馬高列奧斯兩位攻擊好手都頻頻於國家隊搶士哥，德國戰車火力夠强勁。

荷蘭一向崇尚進攻足球，面對世仇德國更加不會死守，兩隊近7次交鋒有6次開3球或以上，今仗對攻戰一觸即發，中位數2.5球入球大不容錯過。

名家：臻贏特

直播表

周六凌晨零時 歐國外 塞浦路斯 Vs 哈薩克

有線604、603台

周六凌晨零時 歐國外 愛沙尼亞 Vs 白俄羅斯

有線605台

周六2:45am 歐國外 德國 Vs 荷蘭

有線662、602台

周六2:45am 歐國外 蘇格蘭 Vs 俄羅斯

有線661、601台

周六2:45am 歐國外 斯洛伐克 Vs 克羅地亞

有線604、603台

周六2:45am 歐國外 斯洛文尼亞 Vs 波蘭

有線605台

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