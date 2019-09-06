【歐國外】德國荷蘭「大」決戰
2019年09月06日 08:15
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周五深夜歐國盃外圍賽重頭戲，C組德國將會主場強戰荷蘭，世盃表現令人失望的德國，重振旗鼓力爭歐國盃，今場雖然有利萊辛尼因傷缺陣，不過其他隊友實力和狀態都弗爆。
除迪姆華拿德甲開季3場狂轟5球腳風奇順，基拿比與馬高列奧斯兩位攻擊好手都頻頻於國家隊搶士哥，德國戰車火力夠强勁。
荷蘭一向崇尚進攻足球，面對世仇德國更加不會死守，兩隊近7次交鋒有6次開3球或以上，今仗對攻戰一觸即發，中位數2.5球入球大不容錯過。
名家：臻贏特
直播表
周六凌晨零時 歐國外 塞浦路斯 Vs 哈薩克
有線604、603台
周六凌晨零時 歐國外 愛沙尼亞 Vs 白俄羅斯
有線605台
周六2:45am 歐國外 德國 Vs 荷蘭
有線662、602台
周六2:45am 歐國外 蘇格蘭 Vs 俄羅斯
有線661、601台
周六2:45am 歐國外 斯洛伐克 Vs 克羅地亞
有線604、603台
周六2:45am 歐國外 斯洛文尼亞 Vs 波蘭
有線605台
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