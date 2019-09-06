文仙尼創偉大紀錄　納比干地都行開

意大利喺周五(6日)凌晨歐國盃外圍賽以3:1反勝阿美尼亞，5戰全勝，領隊文仙尼成為意大利國家隊史上第一位喺歐國外取得5連勝嘅主帥，強如曾率領意軍捧世界盃嘅納比，打入歐國盃決賽嘅柏蘭迪利，以至熱血主帥干地都做唔到。

文仙尼上年5月接手意大利帥印時，球隊剛遭到相隔60年無緣世界盃決賽周之痛，球員青黃不接，百廢待興。

當時新帥熱門安察洛堤拒絕接手呢個爛攤子，搞到意大利足總非常尷尬，文仙尼係少有自動請纓領軍嘅教練，更不惜同辛尼特解約「救國」。

雖然當時冇乜人睇好文仙尼可以帶領隊意軍復興，但佢有勇氣大刀闊斧改革，試用多位年輕球員，甚至大親滅親，即使重召「契仔」巴洛迪利，但當發現佢唔掂之後，果斷棄用，近幾場比賽已經冇再召佢入伍。

意大利經過文仙尼悉心改造後，已經建立一套有效嘅433陣容及戰術，《米蘭體育報》更高呼：「當年令人生畏的意大利又回來了。」

事實上，文仙尼嘅足球生涯充滿「反傳統」，球員時代協助森多利亞、拉素奪得意甲冠軍，成為對抗祖記、米蘭雙雄嘅旗幟人物。

文仙尼執起教鞭後，亦3次為國際米蘭捧意甲，但當時唔少人認為只係祖記被「電話門」假波事件摧毀，所以國米先至可以稱霸。

文仙尼為曼城奪得英超冠軍時，則被指全靠「金錢足球」同埋有運，因為當年曼城最後一場補時奇迹反勝昆士柏流浪，先至可以壓過曼聯。

因此，即使文仙尼執教成績輝煌，但仍然受到質疑，甚至話佢唔夠卡士，撈唔掂球會，先至去教國家隊。

不過，文仙尼依家以「一手爛牌」，為意大利取得亮麗成績，唔止證明自己係有真材實料，更加係一位不為金錢賣命嘅救國英雄。

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