【人物誌】以前做兼職酒保 現在是新泰利

英格蘭將於周六(7日)深夜歐國盃外圍賽主場對保加利亞，領隊修夫基今次召入3位從未為大國腳上陣嘅球員，包括車路士20歲新星美臣蒙特、李斯特城22歲中場占士麥迪臣，同埋已經26歲嘅阿士東維拉後衞泰朗明斯。

當中以泰朗明斯入選最令人意外，事關呢位身高1米96嘅「長人」以往從未為英格蘭任何年齡級別國家隊上陣，26歲先至第一次晉身大國腳，可以話係大器晚成。

事實上，泰朗明斯生長之路，以至足球生涯都非常坎坷，童年時期同媽媽及3位姐妹無家可歸，要入住避難中心一年，佢喺修咸頓青年軍受訓7年後，15歲時被球會解約，需要做兼顧酒保同財務顧問幫補生計。

當泰朗明斯打算放棄足球時，幸好獲得前葉士域治後衞奧斯曼推薦，加盟葉士域治，球員生涯先至得以延續，4年前以800萬鎊轉投般尼茅夫，但卻因為膝傷缺陣一季。

泰朗明斯喺般尼茅夫4季，只曾於英超上陣17場，估唔到今年1月被外借去阿士東維拉，表現如有神助，協助維拉升上英超，自己亦獲得長約，最神奇係晉身英格蘭國家隊，短短8個月，人生出現180度轉變。

泰朗明斯加盟維拉後，之所以有脫胎換骨表現，據悉係獲得助教泰利悉心指點，有呢位英格蘭一代超級中堅教路，加上佢擁有中堅高大身體條件，短時間內大爆發，成為英軍防線奇兵。

泰朗明斯人氣急升後，並冇忘本，更經常做善事，包括買物資畀露宿者，幫助好似自己以前無家可歸嘅人。佢更改球衣號碼時，自己出錢幫球迷買佢件新球衣，又送波飛畀貧窮人士，發財立品。

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