同胞痛失至親　堅尼竟然冷血嘲諷

般尼前鋒約拿芬禾達斯今夏宣布掛靴，呢位36歲前愛爾蘭國腳接受英國《BBC》訪問時，透過哥哥不幸出世，老婆出席喪禮時流產，另一個女兒患有脊骨問題，講下講下不禁流下男兒淚。

估唔到另一位愛爾蘭名宿、前曼聯隊長堅尼竟然叫呢位同胞，唔好喺電視鏡頭前哭哭啼啼博同情。

堅尼話：「禾達斯總係太多口，太可笑，佢當時轉投史篤城，一度連一隊都踢唔到，佢上電視總係話我對佢唔好，事實上，佢已經好耐冇為般尼上陣，於是佢只可以喺電視上為自己家人喊。」此言一出，惹來大量球迷圍攻，指堅尼實在太冷血，唔好再以為自己係偉大球員。

約拿芬禾達斯亦喺社交網還擊，上載一張打拳相片，配上「擰塊面過來」字句，似想表達要打鑊堅尼。

其實堅尼同約拿芬禾達斯一早有牙齒印，10年前堅尼執教葉士域治時，已經同當時踢緊葉士域治嘅約拿芬禾達斯不和，搞到後者轉投史篤城。

堅尼擔任愛爾蘭國家隊助教時，亦批評身為愛爾蘭國腳嘅約拿芬禾達斯表現差，估唔到約拿芬禾達斯已經退休，佢都仲繼續狙擊對方。

唔少球迷對堅尼嘅行為，都睇唔過眼，寸番呢位前曼聯中場曾經因為不滿訓練球場草地太硬，而唔踢世界盃，自己脾氣咁差，竟然去叫一位痛失至親嘅人控制情緒，簡直太諷刺。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。