世盃外　受盡壓力！伊朗要搵港隊做沙包

畀美國佬欺凌，就要攞香港嚟做沙包出氣？雖然邏輯上唔多通，但係伊朗班官員真係咁諗，仲向國家足球隊落埋Order添！

伊朗嘅比利時籍主帥韋莫斯，日前陪同足總高層拜會青年事務及體育部長Massoud Soltanifar嗰陣，自然講起9月10日(下周二)世界盃亞洲區外圍賽作客香港場波，嗰位高官毫不掩飾咁提到，伊朗「受到美國不公平嘅制裁同壓迫，能夠令國民開心嘅其中一種工具，就係體育隊伍嘅勝利」，即係要贏港隊咁話。

伊朗係亞洲一級勁旅，今次亦徵召咗英超白禮頓26歲攻擊球員查漢巴克殊(Alireza Jahanbakhsh) 、比甲亨克25歲左後衞米拉德穆罕默迪(Milad Mohammadi) 、俄超辛尼特射手阿斯蒙(Sardar Azmoun)等外流球星，實力凌駕香港，贏波並唔出奇，不過牽涉埋美伊關係，又真係只得佢哋會咁諗。

其實伊朗呢次唔只要贏，仲要為2022年卡塔爾世盃決賽周做準備。同亞洲盃時相比，佢哋飛起咗6個舊人，Call咗外流土甲伊斯坦布沙嘅18歲前鋒薩亞德文尼殊(Allahyar Sayyadmanesh)，以至22歲後衞拿迪利(Mohammad Naderi)等新人入伍，可以話活力、經驗俱備。

但係伊朗本身問題唔少，最突出係國家隊缺乏友賽機會，過去8個幾月，佢哋只踢咗8場國際賽，有6場係1月嘅亞洲盃決賽周，另兩場包括6月友賽叙利亞同南韓，要注意嘅係，前一場喺主場踢係唔使點使錢嘅，後面嗰場作客係人哋畀錢嘅，國家隊差唔多半年至有機會踢波，韋莫斯根本冇法子操熟隊波。 當地傳媒就歸咎於足總唔識搞市場推廣，搵唔到商業合作伙伴，結果負擔唔起戲金等支出，強隊自然唔睬你，弱隊近年都開始嫌棄伊朗，於是好難搵到對手拍跳。

默契唔係一朝一夕可以養成，希望伊朗真係未夾熟，咁香港隊就有機會喺佢哋身上搶到分嘞。

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