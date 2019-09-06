【東體爭議】蘇斯克查癲咗　揀門將多過前鋒

曼聯公布參加今屆歐霸盃24人名單，表現上冇乜特別，但細心一睇，會發現紅魔鬼領隊蘇斯克查今次只揀咗2位前鋒安東尼馬迪爾、拉舒福特，但門將就多達4人，簡直係浪費球員名額，亦反映曼聯現時一大尷尬局面，就係唔夠前鋒用。

曼聯今夏放走2位貴價前鋒盧卡古、阿歷斯山齊士，無疑獲得唔少球迷支持，但會方冇補鋒線人腳，搞到得番安東尼馬迪爾、拉舒福特，加上17歲嘅格連活特冇份入選歐霸盃名單，令「缺鋒」問題更加明顯。

曼聯近年一直被批評後防差，會方今夏用超過1.3億鎊買入哈利馬古尼、雲比沙卡，但依家又輪到鋒線出現問題，顧得一邊，又顧唔到另一邊，睇來到明年1月轉會市場重開之後，好可能又要買番前鋒，總之就無限Loop。

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曼聯歐霸盃名單

前鋒

安東尼馬迪爾、拉舒福特

中場

保羅普巴、桑馬達、連格、安達斯彭利拿、費特洛迪古斯、艾舒利楊格、丹尼爾占士、尼曼查馬迪、麥湯米尼

後衞

域陀連迪路夫、艾歷拜利、菲爾鍾斯、哈利馬古尼、馬高斯盧祖、達洛治、勞基梳爾、雲比沙卡、杜安薛比

守門員

迪基亞、李爾格蘭、羅美路、馬特高華

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