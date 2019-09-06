【東體爭議】搵高普護航曼聯　加利佬無恥

曼聯七小福之一嘅加利尼維利，轉做講波佬其實表現唔錯，喺行內風評正面，但最近講起曼聯同蘇斯克查，似乎就唔多客觀。佢話蘇斯克查上任之後，揸嘅人腳同15年高普教利物浦時相差無幾，表示蘇帥前路艱巨，要帶領紅魔復興，起碼要等多4、5個轉會窗。

蘇帥舊年12月代替摩連奴位置，手上嘅兵有迪基亞、尼曼查馬迪、安達靴里拉、拉舒福特、安東尼馬迪爾、盧卡古、阿歷斯山齊士，仲有個曾經係全球最高身價嘅保羅普巴，雖然未去到世界頂級，但點都係勁旅一支，仲要盧卡古身價達7000萬鎊，A山成50萬鎊周薪。首個夏季轉會窗，蘇帥就買入哈利馬古尼、雲比沙卡同丹尼爾占士。

高普當年又如何呢？門將係米洛列特，中堅係洛夫雲拍馬馬度沙高，中場最叻嗰個係菲臘比古天奴，拍檔係佐敦軒達臣、占士米拿、祖阿倫、拉爾拉拿，前鋒方面有剛加盟仲係打緊攻中嘅羅拔圖法明奴，加埋賓迪基。高普到翌年夏天嘅轉會窗，用6000萬鎊左右，買入沙迪奧文尼、韋拿杜姆同卡利奧斯。

左睇右睇，蘇斯克查擁有嘅曼聯，無論人腳、實力、卡士、財力都比高普當年嘅紅軍優勝得多，加利佬搵高普所面對嘅人腳困難同蘇斯克查依家相比，究竟合唔合理呢？眼睛雪亮嘅球迷心中有數。希望曼聯有足夠耐性，畀番起碼4季畀蘇斯克查慢慢執，睇睇佢可以帶領紅魔鬼去到乜嘢高度。

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