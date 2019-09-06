【有片】久保建英1扭4　仲要零角度射爆楣

周四(5日)國際熱身賽，日本18歲新星久保建英又有傑作，呢位「足球小將」下半場後備上陣，成為全場焦點，佢亦不負眾望，發揮出超卓水準，包括以1扭4突破巴拉圭球員包圍，仲有1次「零角度」射門，可惜中楣唔入，未能取得大國腳生涯首個入球。

久保建英上陣後，表現非常活躍，更極積參與防守，包括搶走對手利華路斯腳下球之後，即使被對方踢咗一腳都唔跌。

當另一位巴拉圭球員森梅行過來包抄，都奈佢唔何。久保建英扭過利華路斯後，就算再有2位巴拉圭球員過來攔截，亦阻唔到佢成功傳波畀隊友。

久保建英之後於右路接應隊友傳送，近底線位置起腳，可惜中楣。今場波日本憑大迫勇也、南野拓實各入1球，以2:0擊敗巴拉圭。

賽後久保建英揚言9月10日世界盃外圍賽對緬甸，有信心取得入球：「出戰世界盃外圍賽，我係一個新人，如果有機會，我希望入波。」連南美球隊巴拉圭都畀久保建英玩殘，緬甸又點抵擋得住佢呢。

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