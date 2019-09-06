【人物誌】轟超靚團隊金球　睇英超認住佢！

今輪國際賽出現一個超靚金球，瑞士作客愛爾蘭，紐卡素正選中堅法比安舒哈，於中場附近開始策動，瑞士球員傳咗10腳波，主隊連波皮都掂唔到；法比安舒哈由中場殺到入禁區接應隊友橫傳第一時間抽入，認真Sharp醒。呢名27歲守將除咗防守力了得外，傳送、掌握助攻時間以至埋門把握力都極強，上季初喜鵲僅以300萬鎊就買到佢，堅係執到寶。

雖然於俄羅斯世界盃決賽周，法比安舒哈打唔到正選，但今戰鬥愛爾蘭佢正選上陣，雖然身為中堅，但就自己策動、自己射入靚波。當時瑞士於主隊半場圍住嚟搓，法比安舒哈於該10腳傳送入面包辦2腳，其中1腳仲係最後4腳嘅第1腳，換句話講冇佢呢次策動、佢唔主動殺上助攻，呢個入波根本唔會出現。

18年拉科魯尼亞於西甲降班，所以法比安舒哈身價太跌到300萬鎊，所以紐卡素先夠錢買入呢名好球員。上季中開始賓尼迪斯開始重用法比安舒哈打正選，除咗後防即刻改善之外，佢鬥般尼一戰仲射入遠程炮彈式金球，正式成為紐記球迷寵兒。本季佢表現出色，錄得平均每仗3.5次解圍、3.3次攔截同1次封阻嘅數據，堅係攻守兼備，今季紐卡素能否護級成功，就要睇法比安舒哈可唔可以持續有好演出。

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