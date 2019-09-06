印尼球迷堅暴徒　掟煙霧彈尿樽3人傷

因近期香港社會動盪，早前伊朗就申請取消作客本港嘅世界盃外圍賽賽事，但最後伊朗已抵經抵港，比賽將如期進行。伊朗怕遇到危險，但馬來西亞國家隊卻於印尼遇着真‧球場暴徒，起碼有3名球迷受傷，喺球場成2個鐘都走唔到。期間主隊球迷離譜到掟煙霧彈，仲不停投擲盛載住尿液嘅膠樽，全天候襲擊客軍擁躉。馬來西亞有球迷因為場面混亂而跌斷手，而球員亦需由印尼政府派出裝甲車護送離開。

呢場同屬2022世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事，馬來西亞雖然作客，仍有不少球迷去到現場觀戰，比賽進行時氣氛已充滿火藥味，因為主隊球迷不時想突出客軍Fans區域搗亂，比賽亦因此總共停咗8分鐘。

最後馬來西亞作客贏3:2，更加令主隊球迷嬲到發晒癲，不停向球場、客軍球迷掟雜物，因為場面太過混亂，現場保安同警察即時加入維持秩序。但主隊球迷已經失控，不斷走入球場希望殺入對手球迷區域打人，更不時狂掟早已預備嘅煙霧彈，現場馬來西亞球迷爭相走避，有球迷因而跌斷手臂。此外，印尼球迷仲污糟到掟尿樽，成功擊中後即時歡呼，堅係喪心病狂。馬來西亞球員因而成眾矢之的，所以要坐裝甲車去機場。

馬來西亞足總成員，對此怒不可遏，已決定向國際足協投訴。印尼球迷唔生性搞到咁大鑊，印尼國家隊勢受處分。

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