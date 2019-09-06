日積月累的自我鍛鍊 ── 李康廉

「心態決定境界；態度決定高度。」在球場上，「態度」是通往成功的不二法門。現年34歲葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）跑畢92米只需10秒，這一切有賴C朗對足球的認真態度。別以為這是外國球員的專利，其實香港也有球員一直保持着專業、認真的態度，他是誰？他是理文翼鋒李康廉。

猶記得當日理文正式開操，主教練陳曉明大讚「康廉」不論在球場內外都保持着專業的態度。在過去的周日（1日）對香港飛馬的一戰中，我們仍能看見這位即將36歲的球員，一如以往地在綠茵場上風馳電掣的盤扭，年紀的增長似乎未有減慢他的速度，但這一切並不是天賦或運氣，而是「康廉」日積月累的自我鍛鍊：「我真係冇夜生活嘅，好早瞓，食嘢都要好注重，因為恢復慢唔可以同啲後生一樣去食茶餐廳。我會飲多啲鮮榨果汁同埋食多啲生果、蔬菜、意粉等等，令自己身體恢復得快啲，希望將自己足球嘅生命延續落去，我呢個年紀如果肯去Keep肯去做嘅時候，其實都會踢得到，亦可以說服到班後生仔。」

繼和富大埔、天水圍飛馬後再次遇上恩師陳曉明，「康廉」透露自己比7年前更清楚「陳Sir」的理念：「之前我唔叻，冇去諗訓練嘅目的，但係依家自己有教練牌，加上好多比賽經驗嘅時候，自己都會成日諗每一個訓練到底係想做啲咩，當你諗得多嘅時候，自自然然就會喺比賽上面做多咗練習嘅嘢。」

「如果當年天水圍飛馬攞到聯賽冠軍，我好肯定嗰年嘅足球先生一定係李康廉！」可是現實裡沒有時光機能讓他們回到過去，把當年的所有比賽再踢一次，縱使在過去12年的職業生涯從未獲得這項殊榮，但「康廉」已心滿意足：「之前係有機會嘅，但係我唔會話係遺憾，因為我當年盡咗自己努力，其實我都好滿足、好感恩因為我已經得到好多嘢。到依家做唔做到足球先生都好其次，反而最希望係喺理文可以幫到年輕球員去進步。」

「幫助年輕球員」是「康廉」說得最多的一件事，而他最看好的，便是年僅22歲同樣司職翼鋒的隊友鄭兆均：「佢係一個好有天份、能力、左右腳好強嘅球員，如果盡早多啲比賽、多啲人提點，佢可以更上一層樓！」

望囝囝Daniel見證自己比賽

延續足球生命是「康廉」最大的目標，一方面是為了香港年輕球員，另一方面是希望兒子Daniel能見證自己比賽的時刻：「我之前帶過佢去睇波，佢都好專心睇，其實囝囝睇我踢波都好開心，因為呢樣嘢係我最想見到嘅。」但他亦強調不會強逼兒子跟隨自己的步伐：「佢咩都會玩吓，幾鍾意踢波，雖然我自己係球員，但係我唔會逼佢踢波，睇佢自己鍾意啦，如果佢鍾意踢波我就帶佢去踢波，如果唔鍾意就玩第二樣嘢。」

【李康廉‧檔案】

出生日期：1983年9月29日

身高：1米75

體重：60公斤

位置：翼鋒

曾效力球隊：和富大埔、天水圍飛馬、南華、太陽飛馬、東方龍獅

現效力球隊：理文

球衣號碼：7