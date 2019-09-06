灰晒！孫興民插爆南韓隊友

南韓尋日喺國際熱身賽同格魯吉亞打和2比2，賽後身為「太極虎」隊長嘅孫興民簡直灰到爆，佢狠批南韓依家係遠遠落後世界平均水平，仲話班隊友同自己如果再唔改變，就唔使旨意可以打到入下屆世盃決賽周添！

呢位熱刺前鋒賽後話：「老實講，無論去到邊度，我哋南韓都係比較弱，無論係亞洲定歐洲都一樣。我希望隊友們會意識到南韓係支遠低於世界平均水準嘅球隊，如果大家唔努力，比賽會更加困難，我哋真係急需改善。」

27歲嘅孫興民之後更向全體隊友發出訊息：「球員技術上冇問題，只係心態上有問題。我喺比賽入面聽到一啲洩氣聲音，作為呢支球隊隊長，我責任重大，我希望無論係年輕球員定老隊員都要有責任感。」

南韓嚟緊下周二要喺世盃外出戰土庫曼，不過孫興民就唔多睇好佢哋出線機會：「我認為南韓依家呢種精神狀態同思維方式，能夠攞到世界盃決賽周資格非常困難。作為隊長，我希望球隊可以保持冷靜。當然，每名球員都有好好個人能力，但係如果我哋唔能夠喺球場上展現出嚟，我哋就會遇到好大麻煩。我認為大家必須認清事實，進軍世盃之路絕對唔易行，我希望全體隊員包括我，唔好淨係得把口，而係要用心踢波。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。