我係最強門將　施捷斯尼嘅神邏輯

足球世界，從來都唔會係1+1=2咁簡單，不過近日效力意甲班霸祖雲達斯嘅波蘭門將施捷斯尼，接受祖國媒體訪問期間，就以一套1+1=2嘅邏輯，證明自己係全球最佳守門員，問你服未？

依家正為波蘭準備國際賽嘅施捷斯尼，當被問到佢同國家隊中競爭對手法比安斯基嘅分別時，佢講笑話：「當年我效力羅馬嗰陣，依家嘅全球最佳門將艾利臣比加都係做我副車。依家我踢祖雲達斯，我嘅後備係史上最佳門將保方，所以結論好簡單，我就係有史以來最佳門將。」

唔係講笑，「CCC尼」當年喺阿仙奴撈唔掂，然後喺2015至17年就去咗羅馬效力兩季，一直穩坐正選，當年艾利臣比加又真係經驗未足，只係做佢副手。到依家，呢位29歲門神又係騎住保方坐正，又真係抵佢寸喎！不過，最後施捷斯尼都有個補充：「當然，如果依家法比安斯基可以喺國家隊壓住我做正選，佢就會升呢做史上最佳囉！」

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