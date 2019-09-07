媲美謝拉特碧咸　今季英超創造王

英超開季打咗4輪，根據著名媒體《天空體育》做嘅統計，至今為隊友製造最多埋門機會嘅並唔係上季英超助攻王阿歷山大阿諾特，而係曼城中場奇雲迪布尼。查實阿諾特依然叻仔，今季製造咗14次機會，兼交出4次助攻，不過今季擺脫傷患嘅比利時中場奇雲迪布尼仲犀利，至今錄得5次助攻，兼製造出16次機會，冠絕英超勁到爆呀！

依家做咗講波佬嘅加利尼維利都大讚奇雲迪布尼犀利：「碧咸同謝拉特係我見過喺英超右路最出色嘅傳送者，但奇雲迪布尼嘅傳送質素絕對拍得住佢哋。」至於緊隨迪布尼之後，就係阿諾特，上季呢位利物浦新星全季交出12次助攻，而依家已經有4次助攻，狀態依然出色。

另外，同阿諾特並列創造榜次席嘅係韋斯咸中場蘭仙尼，同樣係錄得14次創造機會。不過排第4就係曼聯麻煩友保羅普巴，估唔到佢甩波不絕，都造出11次機會，難怪曼聯領隊蘇斯克查一直想留住佢。

英超創造機會排名榜

排名 球員/球會 製造機會

1 奇雲迪布尼/曼城 16次

2 阿歷山大阿諾特/利物浦 14次

2 蘭仙尼/韋斯咸 14次

4 保羅普巴/曼聯 11次

5 馬列斯/曼城 10次

5 沙迪奧文尼/利物浦 10次

5 基菲爾施古臣/愛華頓 10次

5 貝安迪亞/諾域治 10次

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