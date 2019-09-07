【東體爭議】沙基利爭做隊長玩「割席」！

瑞士周五(6號)歐國盃外圍賽作客1比1打和愛爾蘭，3戰得1勝排D組第3位，出線前途危機四伏，瑞士今場有王牌球星梳頓沙基利缺陣，呢位中場之前表示想「專心爭利物浦正選」而拒絕國家隊徵召，不過據當地媒體爆料，梳頓沙基利其實係同領隊柏高域鬧不和，其中一個重要原因，係柏高域選擇將隊長職務交畀格列沙加。瑞士隊長一直係由列治史迪拿出任，但呢位老將今次並未入選，而格列沙加上年世界盃後，已被選為球隊副隊長，所以今次順理成章接任隊長一職。

對於梳頓沙基利疑似爭做隊長而玩「割席」，格列沙加喺對愛爾蘭賽後，呼籲該利物浦球星要以大局為重：「如果隊長臂章真係問題所在，我哋可以坐低慢慢傾，我哋可以好成熟咁解決問題。如果梳頓沙基利真係好想做隊長，我完全冇問題(讓出臂章)，無論係唔係隊長，我只係想盡全力為瑞士爭取好成績。」

雖然格列沙加喺阿仙奴嘅表現受到批評，不過佢場外表現就盡顯大將之風，而且佢同沙基利喺國家隊合作多年，之前又因為政治風波而齊齊受到攻擊，可以話係共過患難嘅沙煲兄弟，佢哋兩個係瑞士近年冒起嘅核心人物，如果因為爭隊長而「割席」太唔值得。

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