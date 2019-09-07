唔識死！意甲衰神會長「落區」畀球迷圍

遲遲唔肯賣盤，意甲森多利亞會長費拉羅「落區」畀人圍，搞到飯都冇啖好食，要由餐廳後門走路！

意大利時間星期四中午，費拉羅去到位於熱那亞Piazza della Vittoria廣場後面嘅一間餐廳醫肚，但係行蹤被發展，一批森多利亞極端球迷馬上拉隊過去圍佢，要求直接對話，希望費拉羅主動賣盤，咪再喺度搞搞震。費拉羅見群情激憤唔敢同球迷當面對質，只好報警求助，結果由餐廳保安、警員護送下走後門甩身。

為乜費拉羅咁乞人憎？原來因為前意大利國腳維埃利為首嘅美國財團，早排有意收購森多利亞，不過目前雙方談判陷入僵局。點知費拉羅仲唔收吓把口，表示希望有朝一日能夠收購巴勒莫，因為自己完全畀「粉紅豹」迷住咁話。唔肯使錢搞好隊波，仲要「見異思遷」，自然激嬲咗森多利亞Fans，班激進嘅更加想食咗佢咁滯。

費拉羅事後確認合夥人控股公司，已經明確表達出售球隊嘅意願，但同時強調由談判開始一刻，經濟方面要求就從未改變過，即係死都唔肯減價，睇怕森多利亞賣盤單嘢有排拖。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。