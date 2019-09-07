【歐國盃】荷蘭大破德國　點解阿迷咁心噏？

周六(7號)歐國盃外圍賽重頭大戰，德國主場同荷蘭合演精彩賽事，德國開波9分鐘有基拿比開紀錄，不過下半場荷蘭大反擊，59分鐘即由法蘭基迪莊追平，7分鐘後德國後防莊拿芬泰希擺烏龍令荷蘭反超前，卻奧斯73分鐘射入12碼再為德國追和，但荷蘭尾段分別靠當耶爾馬倫同韋拿杜姆各入1粒，最終荷蘭大勝4比2全取3分，保住出線希望。

點解今場波，阿仙奴球迷睇得特別心噏？眾所周知，德國24歲翼鋒基拿比係阿仙奴青訓出身，今場入波係佢喺今屆歐國外4場入面第4球，睇住基拿比喺德國國家隊大放異彩，阿迷當然不是味兒。更加慘嘅係，原來今場為荷蘭攻入反超前1球嘅前鋒當耶爾馬倫，原來都係阿仙奴青訓產品！呢位20歲前鋒今場國家隊處子戰即刻入波做英雄，佢2017年加盟燕豪芬前曾經為阿仙奴青年軍效力2年，臨走之前獲阿仙奴提拔上一隊參加季前亞洲之行，可惜最終都係「走寶」。

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