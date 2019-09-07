【有片】曼聯極速狂人上位　上年反轉香港！

曼聯領隊蘇斯克查今季大玩「快打旋風」，踢走盧卡古同阿歷斯山齊士等大牌，盡遣拉舒福特、丹尼爾占士同安東尼馬迪爾3位「摩打腳」做正選，正當大家以為丹尼爾占士係「速度王」，原來曼聯陣中竟然有位全國短跑冠軍，根據球會內部紀錄，佢嘅奔跑時速達36.9公里！

講緊嘅曼聯「飛人」係16歲新星蘇東拿，據英國《每日郵報》爆料，呢位愛爾蘭小國腳最近去卡寧頓訓練基地進行測試，錄得時速36.9公里嘅超高速度，比起第2位嘅達洛治(36.4km/h)同第3嘅丹尼爾占士(35.5km/h)更高。

蘇東拿嘅速度天賦其實早已展現，佢12歲嗰陣已經拎到愛爾蘭U14全國短跑冠軍，不過佢對足球興趣更勝田徑，雖然佢依家代表愛爾蘭青年軍上陣，不過消息指佢亦有資格為英格蘭披甲，英格蘭足總已經密切注視，希望盡早將佢收歸旗下。

或者有香港球迷可能對蘇東拿有印象，事關佢上年曾經隨曼聯U16嚟香港參加「賽馬會青少年足球精英匯」，並喺6比1大勝香港U17一仗入2球兼當選MVP。要知道曼聯今季力捧嘅美臣格連活特，就係2017年帶領曼聯U16嚟香港參賽嘅王牌球星，蘇東拿或者可以行師兄嘅上位之路！蘇東拿目前已經「跳級」曼聯U18，多位青年軍教練都睇好佢可以不久將來打上一隊。

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