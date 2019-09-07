【歐國盃】好攻得！英格蘭場均入5球！

今日焦點梗係英格蘭出場啦，歐國盃外圍賽主場對保加利亞。英格蘭目前喺分組賽2戰2勝，分別5比0大數捷克，之後作客炒黑山5比1，2場入10球真係唔嘢小。英超開番咧，史達寧、哈利卡尼同拉舒福特都Fit，保加利亞近2場歐國外總共失5粒，呢場點頂得住英格蘭。英格蘭近6場歐國外主場全勝，當中有4場總入球開4球或以上，再睇埋近2次對賽，英格蘭都大勝，捧3.5球嘅入球大。

‧麥馬拿仁

直播表

周六6:00pm◢日乙◢柏雷素爾◢Vs◢山形山神

有線604、603台

周六9:00pm◢歐國外◢科索沃◢Vs◢捷克

有線662、602台

周日凌晨零時◢歐國外◢英格蘭◢Vs◢保加利亞

有線662、602台；香港開電視77台

周日凌晨零時◢歐國外◢立陶宛◢Vs◢烏克蘭

有線604、603台

周日2:45am◢歐國外◢塞爾維亞◢Vs◢葡萄牙

有線662、602台；香港開電視77台

周日2:45am◢歐國外◢法國◢Vs◢阿爾巴尼亞

有線604、603台

周日2:45am◢歐國外◢土耳其◢Vs◢安道爾

有線605台

周日3:30am◢美職◢紐約城◢Vs◢新英倫革命

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:30am◢美職◢奧蘭多城◢Vs◢FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00am◢美職◢科羅拉多急流◢Vs◢西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30am◢美職◢波特蘭伐木者◢Vs◢肯薩斯體育會

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

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