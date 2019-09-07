崩潰式慘敗！呢支仲係大家熟悉嘅德國嗎？

周六(7日)凌晨歐國盃外圍賽大戰，出現驚人賽果，德國主場2:4不敵荷蘭，賽果之所以驚人係德國上半場領先1:0，下半場竟然失4球，「日耳曼兵器」傳統穩陣、沉着嘅德國足球，彷彿一夜之間土崩瓦解。

身為2014年世界盃冠軍嘅德國，自5年前開始從高峰回落，上年世界盃更加分組賽包尾出局，今場不敵荷蘭，亦創下多項羞恥紀錄，包括史上第1次被荷蘭攻入4球，亦係球隊喺歐國盃外圍賽史上首次主場1場失4球，同時亦係德國自2007年0:3不敵捷克後，近12年首次主場輸波。

至於德國對上一次單場失4球係2012年世界盃外圍賽，領先瑞典4球，被逼和4:4。

值得一提，德國由2018年開始，踢18場比賽，只取得7勝4和7負，同時期輸波場數甚至多過魚腩球隊安道爾(13戰6負)同盧森堡(16戰6負)。

當中7場輸波有3場係上半場領先之下，倒輸收場，德國傳統上最擅長打逆境波，以堅韌、沉着、冷靜聞名於世，估唔到依家已經蕩然無存。

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