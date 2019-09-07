【東體爭議】拯救德國！請勒夫辭職

正所謂再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日，無可否認德國領隊勒夫執教13年以來，曾經為「日耳曼兵團」取得輝煌成績，大炒巴西7:1、捧2014年世界盃，的確貢獻良多。

不過，世界仍然在前進，德國喺勒夫領軍，卻不進反退，歸根究底都係逃不過物極必反嘅定律。

德國奪得2014年世界盃後，無復當年之勇已經係不爭事實，皆因登上顛峰，達到終極目標後，舊班底鬥心自然下滑，上年世界盃決賽周分組賽3戰輸2場，包括不敵南韓，包尾出局，將問題完全浮上水面。

球隊「心理問題」可能未必完全係勒夫嘅責任，畢竟以往有唔少國家隊捧完世界盃後，好快走樣，包括2002年法國、2010年意大利都係以衞冕身份分組賽出局。

因此，明智嘅領隊通常都會喺奪冠之後引退，一來令自己永遠企喺高峰，二來亦令球隊可以重新出發，有新動力前進。

事實上，當一支球隊登頂成為王者後，必然會成為其他球隊嘅追逐目標，對手們一定會使出千方百計，力爭擊敗一哥，舊有「成功的一套」好快就會被人搵出破綻，繼而成為「過氣的一套」。

勒夫今場喺1:1嘅時候，一次過調走2位進攻球員馬高列奧斯、迪姆華拿，只求唔輸，但卻自廢武功，更加突顯佢嘅戰術思維錯晒。

勒夫同好多人一樣，堅信自己過去成功方程式，難以突破舊有思想框架，繼而逐漸衰退、落後，最終難逃被淘汰嘅命運。其實勒夫喺上年世界盃後，就應該離開，令球隊有重建機會。

當大家見到荷蘭、意大利由過去幾年沉淪，到依家重新崛起，就知道變幻才是永恆，勒夫都執教咗德國13年，世界盃冠軍亦捧過，依家眼見球隊每況愈下，亦應該明白事理離開，放過德國隊，亦放過自己。

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