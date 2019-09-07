港超聯　佳聯元朗今季以「Top 3」為目標

港超聯球會佳聯元朗周六（7日）早上於元朗大會堂社區中心禮堂舉行就職典禮，除了為球隊職員、一隊及青訓教練頒發委任狀，以及向不同年齡層的梯隊頒授最佳及最佳進步球員的獎項外，亦公布新一季的球衣胸口贊助商為信興電器貿易有限公司「PanaShop」，由隊長兼助教法比奥作為模特兒，展示「橙衫軍」新一季的主場球衣。

信興電器貿易有限公司助理總經理梁家裕表示，因為認同球會對培育青少年球員的理念，而決定贊助球隊︰「我哋一向都有支持本地體育賽事，包括田徑、游泳、水球、韻律泳、渡海泳，所以當陸頌雄議員同我提及元朗呢支足球隊充滿活力，亦都有一啲優質外援，有一啲有潛質同衝勁嘅本地球員，並且好重視青訓，我哋一聽到呢個理念，結果就一拍即合，亦都好榮幸可以合作推動青年運動員嘅發展。」

佳聯元朗主席王德信則指，在觀看過球隊於首輪聯賽主場僅敗東方龍獅一仗後，決定對球隊今季的目標定得更高︰「早前球隊拜神儀式，我自己講咗兩個目標，第一個係喺3個盃賽起碼攞到1個盃，聯賽就希望攞到頭5名，因為上年排第7，不過睇完第1場波之後，我會覺得我哋係可以攞得更好嘅成績，所以依家將目標推高啲去到聯賽第3名！其實我哋佳聯元朗今年有好多有活力嘅新人，亦都有幾位好有技術嘅巴西外援，同時亦有新教頭『陳Sir』（陳文俊），希望攞多啲好成績」！我哋隊波愈多球迷入場就踢得愈好，希望大家多多支持！」

剛於日前落實從東方龍獅以借將形式加盟的鄭璟昊，坦言今次重返元朗的原因，是基於在東方的人腳競爭太大，因此選擇協助元朗帶領一眾年青球員爭取佳績。在元朗長大的「阿井」認為在球隊無倫是場地或教練團等人均較易適應，唯一分別是他已成為隊中較年長的球員，不過亦對於與曾至孝再次當隊友感到高興。「阿井」又指，曾經跟主教練陳文俊就自己在隊中所出位的位置作討論，他亦認為球隊常規右閘羅振庭近年來表現不俗，故不希望令他適應其他位置，故傾向出任左右翼的位置。