港超聯　祖連奴「推銷」同鄉隊友

事隔一個球季，「好波之人」祖連奴以借將身分，再次為佳聯元朗搏盡，這位新晉「人夫」笑言有一種「返屋企」的感覺，十分溫馨。儘管現時球隊陣容，與前季捧走「高級組銀牌」時比較，幾乎人面全非，惟祖連奴依然信心十足地表示：「雖然依家球隊陣中無艾華頓同狄卡奧，亦冇慕沙同基爾頓，但大家要對法比奧搵外援球員嘅眼光有信心，佢哋同之前嘅幾位功臣一樣，都係好出色嘅巴西球員。

上季前由佳聯元朗轉會香港飛馬，今季前由香港飛馬外借回歸，祖連奴的英語比之前進步了許多，亦變得健談。除感嘆首戰輸得不值外，還特意向球迷「推銷」幾位新隊友，他說：「米基爾（10號）嘅腳法好細膩，好叻盤扭，單對單過硬你（同你一樣？）哈！哈！差唔多啦！但係佢喺轉方向同埋長傳方面，就肯定比我優勝，係一位好出色嘅進攻中場。至於卡真奴（7號）同艾華頓好似，又快又扭得，一個人已經可以產生好大威脅。仲有未出過場嘅辛坦拿（9號），佢係好典型嘅中鋒，好強壯，靠頭槌攻門或者二傳都有好大嘅威力。」祖連奴謂他深信，待新、舊隊友間之默契進一步加強，球隊的表現將會愈來愈好。