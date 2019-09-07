17歲登美網創4強佳績 王康怡：賽前沒想過

為了打拼心中熱愛的網球事業，香港網壇17歲新星王康怡（Cody）毅然轉打全職，並接連在國際舞台上取得突破性成績，證明自己的決定是對的。香港時間周六凌晨（7日）她聯手加拿大球手歌特於紐約舉行的美國網球公開賽青少年女雙爭入決賽，力戰至Super Tie-break 僅負10比12予法國組合，宣告4強止步，然而這已創下歷來最佳，Cody賽後表示，其實賽前未想過能走到4強階段，但今仗幾次決勝分黃金機會流失，留下一點點遺憾。

高手雲集，躋身大滿貫4強確是難關重重，「我還是第一次與這位加拿大合作雙打」，王康怡與拍檔由32強起連贏3仗，均以直落盤數2比0淘汰對手，手下敗將當中包括賽事2號及6號種子，殊不簡單。來到4強，面對法國組合。杜姬特及珍妮絲積域，Cody與拍檔在比賽大部份時間領先，可是最終在關鍵時刻未能把握，終以5比7、6比4及10比12飲恨，無緣決賽。

Cody親述激烈戰況，真是未到最後一刻也難分高下：「今仗我們有很多機會，第1盤我們領先5比2後被對手反勝；及後我們贏回第2盤扳平；至Super Tie-break其實我們都有領先1分優勢，出現過match point（致勝分），但失望是未能把握到。」

儘管與大滿貫錦標仍欠兩步，但王康怡已為香港網壇寫下歷來佳績。目前世界ITF排名29位的她，也曾於2018年8月南京舉行的China junior 14贏得個人首個ITF冠軍；今年4月亦取得吉隆坡J3賽錦標。哥哥王康傑亦是香港代表，可謂一門雙傑。

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