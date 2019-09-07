拿度鬥俄佬！強搶第19個大滿貫

美網男單決賽將上演一場「今夏最強硬地球王決戰」！力爭個人第19個大滿貫的拿度，4強再顯強勢以3比0勇挫首次打入大滿貫4強的貝利天尼，決賽對撼俄羅斯的麥維迪夫，麥維迪夫與拿度今季分別錄得50場及46場勝仗，高踞ATP巡迴賽榜首兩位，在美網熱身賽亦各奪一項錦標，平分秋色，來到美網王者戰，將一決高下。

這是拿度個人第27次闖入大滿貫決賽，他在4強除了首盤受到貝利天尼較大壓力外，其他時間均控制戰局，最終贏7比6（8比6）、6比4及6比1。論往戰，拿度剛在美網前的蒙特利爾羅杰斯盃擊敗麥維迪夫而封王，「他（麥維迪夫）今夏表現充滿驚喜，這兩星期也見到他不斷進步，絕對是目前最難應付的對手。」

5號種子麥維迪夫於4強以7比6（7比5）、6比4及6比3擊退「費達拿終結者」迪米杜夫，首入美網決賽爭取個人第一個大滿貫錦標：「之前我最好的大滿貫表現是16強，我知道決賽更難打，但每一分我也會搏盡。」麥維迪夫的戰力處於高峰無容置疑，他也是繼蘭度及阿加斯後，第一個連續在3個美網熱身賽（華盛頓、辛辛那堤、蒙特利爾）及美網都打入決賽的球手，更奪辛辛那堤錦標。北美賽季保持20勝2負，而全季所得的50場勝仗，當中有37場是硬地場上奪得。因此決賽一役，將對拿度爭第19貫帶來極大阻力。（now 670周一凌晨1時直播）

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