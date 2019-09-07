香港隊　唐建文：對伊朗都要照爭！

香港隊

正積極備戰「2022世界盃暨2023亞洲盃聯合外圍賽第二圈」的香港代表隊周六（7日）續操，雖然大軍剛在前一天才從柬埔寨回港，但操練時未見疲態，似乎未有受舟車勞頓所影響。即使香港隊未能於上仗成功取勝，但球員仍以正面態度迎接下場比賽。

收操後主教練麥柏倫拒絕接受訪問，而門將葉鴻輝透露球隊已收拾心情，以準備周二（10日）主場迎戰伊朗的賽事。去年曾參與評述世界盃工作的「阿輝」指自己難忘伊朗的比賽，形容對手為「世界級球隊」：「最深刻係伊朗對葡萄牙嗰場，如果前線有個把握力好啲嘅前鋒，我諗嗰場波已經贏咗。佢哋實力一定係喺香港隊之上，我哋盡量要去堵塞位置、減少佢哋嘅進攻機會。」他同時表明要以搶分為目標：「雖然係難，但係以往我哋對啲好強嘅對手都可以守和到，希望星期二場波都做得到！」

至於後衞唐建文則明言球隊要迎難而上：「伊朗係亞洲第一，如果香港隊用挑戰嘅心態係好難，但我哋都想為香港爭取一啲嘢，唔會當一場普通嘅比賽。」他更以亞冠盃為例，強調即使面對強敵，也不能抱着必敗的心態作賽：「我聽到好多人講輸少當贏，好似之前踢亞冠，好多朋友都同我講輸少當贏、攞經驗，但我唔會覺得喺呢度攞經驗，亦唔係當玩，我哋代表香港踢世界盃外圍賽，全香港人都努力緊，我哋唔通要以攞經驗嘅心態行出去踢咩？呢樣嘢我唔會接受得到！」

他續說：「雖然可能會好失望，但係我哋好想為香港爭取一啲嘢，盡晒全力，每一球波都好集中，每一球波都唔想輸，就算人哋勁過我哋都好，我哋都要為香港、自己奮鬥。好多人話輸少當贏，呢句說話係難受嘅，但我都明白，因為香港足球畀球迷失望咗好多年，但唔通失望唔做咩？如果連踢嗰班都諗住『輸少當贏』，咁你永遠都只會係咁。就算唔得都要做，始終唔知幾時會得，但一日唔做一日都唔得！」

在完成訓練後，除主教練麥柏倫外，一眾港隊成員不但在冠忠巴士集團有限公司所提供的專車前合照留念，還參加足總安排的中秋節活動。球員分為3組玩遊戲，分別為「食月餅估味道」、「寫毛筆字」，以及「朗讀祝福句子」。活動期間，球員的笑聲從未間斷，想必他們相當享受這次過節活動！