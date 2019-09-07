雲格講你知　沙拿邊瓣唔及美斯

盛傳嚟緊會加入國際足協成為FIFA技術總監嘅前阿仙奴傳奇領隊雲格，近日受訪嗰陣，被問及對依家英超神射手穆罕默德沙拿嘅睇法？對於外間唔少人都批評沙拿獨食，「教授」似乎都算認同，認為唔識喺適當時候交波而唔射波，係沙拿同美斯之間嘅最大差別！

查實早前利物浦第4輪賽事期間，前鋒沙迪奧文尼就曾經因為不滿沙拿唔肯交波，而出現不滿，成為球圈中話題。對於沙拿嘅獨食，雲格話：「沙拿同美斯有相似地方，我亦都同意沙拿係個好出色嘅終結者，只不過，美斯係更加全面，佢會喺適當時候將個波交出去。相對嚟講，沙拿有時會過於自我，甚至係痴迷於自己射門得分。當然，我仲係好欣賞佢，但佢應該要知道幾時係射波，幾時需要傳球。」

最後「教授」再補充，利物浦唔止有沙拿同文尼，查實仲有羅拔圖法明奴：「好多人都會忽視嗰啲為球隊作出犧牲嘅人，佢就係法明奴。要知道，佢為團隊工作，讓所有隊友發光，係個踢法大方慷慨嘅前鋒，你想搵到一個團隊型前鋒根本絕唔容易。」

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