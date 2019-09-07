男女混合互砌　黃鎮延杜凱琹掀港隊內訌

「2019乒總盃」周六假九龍塘歌和老街乒乓球中心舉行16強及8強賽事，擁有黃鎮廷、何鈞傑及李皓晴三位港隊主力坐陣的「莎莎國際」成功打入四強，周日將與杜凱琹有份代表的「益聯投資」爭入決賽，力爭衛冕。港隊派出多位成員出戰今次賽事，積極為月中的亞錦賽提升比賽狀態。

「乒總盃」是香港乒乓總會本地公開賽中唯一可以引進非本地球員，以及是男女混合形式的團體公開賽事。港隊男女子首席球員黃鎮廷及杜凱琹分別代表「莎莎國際」及「益聯投資」出戰，兩隊將於明日的四強賽碰頭。由於亞洲乒乓球錦標賽即將於9月15日至22日在印尼舉行，今次賽事可謂寓賽於操，黃鎮廷表示今次會出戰四個項目，預計體能方面消耗很大，「8月保加利亞公開賽時我們有30多人病了入醫院，賽前自己都發高燒，所以都消瘦了不少。不過現在已重拾狀態，沒有大問題。」

黃鎮廷、杜凱琹這對香港混雙組合今年於香港公開賽後迎來大爆發，七月於世界巡迴賽9日內先後得南韓及澳洲兩站冠軍，其中南韓站決賽成功擊敗世界排名第一組合許昕/劉詩雯。二位目前的共同目標將會是12月的年終賽，只要打進四強，就可直接獲得東京奧運混雙資格。去年他們於年終賽歷史性奪得金牌，但黃鎮廷說今年難度大得多，「現在已經是九月了，我們僅餘三站公開賽搶分。年終賽要入四強很難，因為現在不止三隊強敵，中、日、韓、台都是強勁的對手。」