中超勁到癲　霸晒歐國外射手榜頭兩位

哈利卡尼、史達寧、盧卡古同羅拔利雲度夫斯基等，要數歐洲球壇頂級射手，大家閒閒地都可以講至少5、6個名字，不過，原來歐國盃外圍賽踢到依家，唔少球隊都踢咗3至5輪不等，但個歐國外射手榜頭兩名竟然唔係佢哋呢啲效力歐洲頂級大球會射手，反而係喺中超搵食嘅艾蘭沙維同阿拿奧杜域，真係估佢哋唔到喎！

效力中超廣州富力嘅以色列國腳艾蘭沙維，日前喺對馬其頓之戰射入一球，協助球隊同馬其頓打和1比1，喺今屆外圍賽5輪已經射入咗8球，高踞射手榜首席，認真犀利。至於排次席則係依家踢緊上海上港嘅奧地利國腳阿拿奧杜域，佢尋晚領軍主場出戰拉脫維亞梅開二度，最後奧地利以6比0大勝。依家阿拿奧杜域喺今屆歐國外都有6球進帳，同俄羅斯嘅迪斯尤巴並列射手榜第2，證明家陣中超外援確係堅料，唔講得笑呀！

歐國外射手榜

排名 球員/國家隊 入球

1 艾蘭沙維/以色列 8

2 阿拿奧杜域/奧地利 6

2 迪斯尤巴/俄羅斯 6

4 基斯魯/羅馬尼亞 5

5 沙治奧拉莫斯/西班牙 4

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