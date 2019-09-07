最強帶刀侍衞　佢入波多過托迪列貝利

西班牙國腳後衞沙治奧拉莫斯一向係守得又攻得，日前「狂牛兵團」喺歐國外作客羅馬尼亞，又係靠佢射入12碼先拔頭籌，最後險勝2比1。唔講唔知，原來拉莫斯依家已經累積取得21個國際賽入球，相較好多世界級進攻球員包括托迪、列貝利、碧咸同泰維斯等，統統都唔及佢，問你服未！

33歲嘅拉莫斯，家陣已經躋身包括有魯爾、韋拿同費蘭度托利斯等，成為西班牙國家隊史上前10位「士哥拿」，而佢依家係同皇馬名將米高並列第10位，距離第8位嘅皇馬傳奇迪史提芬奴都只係差2球。考慮到拉莫斯只係個中堅，就會更加明白佢嘅入球紀錄有幾堅。

仲有，拉莫斯絕對唔止係喺國家隊入波，自從2014年歐聯決賽對馬體會入波之後，佢已經為「銀河艦隊」攻入37球，當中26球係喺皇馬落後或打和嗰陣攻入，更加顯得關鍵。事實上，佢單係上季就為國家隊同球會上陣51場攻入18球，入波已經變成家常便飯，比起好多前鋒中場，佢都明顯更出色囉！

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