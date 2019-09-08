尼馬累網紅畀巴塞告　竟然關「大雄」事？

話人係「胖虎」就話得罪人啫，原來話人係「大雄」都會惹官非！有成1700萬粉絲嘅西班牙著名網絡紅人AuronPlay，日前喺自己個節目爆料，承認自己因為喺2017年响Twitter稱呼巴塞會長巴度美奧係「大雄」，結果被告上法庭。

AuronPlay喺自己個YouTube節目入面咁講：「我講個故仔畀你哋知，2017年夏天尼馬轉會巴黎聖日耳門(PSG)嗰陣，我非常扯火，因為我係巴塞球迷，當時我喺Twitter留咗言『尼馬XX』，『尼馬你破壞咗我美好嘅一日』，『大雄，我哋要搵你算賬』(Notiba vamos por ti)‧‧‧‧‧‧你哋都知道，巴度美奧自己講過自己係大雄，美斯係多啦A夢。」

用漫畫人物嚟稱呼他人，基本上係開玩笑居多，點知舊年10月某日，有警察打電話畀AuronPlay，話佢畀人入稟控告，叫佢去法庭攞起訴文件。到咗法庭先知原來係巴度美奧告佢「攻擊性侮辱」，理由係「『大雄』一詞係對巴塞會長巴度美奧嘅蔑視」，個法庭職員仲問AuronPlay：「請問你同巴塞球會有乜過節？」

咁都畀人控告，真係匪夷所思，更加令人爆嘴嘅係，法庭原來當時已經駁回呢份起訴書，證明巴度美奧無可能告得入AuronPlay，呢個舉動非常無聊。但係作為一間世界知名球會嘅頭頭，自己講過嘅說話唔算數，仲要走去訴諸法律，可以話懵過大雄，難怪今次又畀AuronPlay趁住尼馬嘅回歸鬧劇落幕，再玩多巴度美奧一劑。

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