【歐國外】文仙尼創紀錄做真「藍」人

上年冇份打世盃嘅意大利，喺今屆歐國外表現回勇，好大機會殺入下年決賽周，成日畀人批評嘅主帥文仙尼，今次做番齣好戲。「文哥」踢波嗰陣以瀟灑見稱，經常入靚波，但衰在對眼生喺額頭度，脾氣又臭，意大利9號半個位就有巴治奧、蘇拿同佢爭，94年友賽對德國半場被換走，即同領隊沙基吵大鑊，之後就退出國家隊。

「文哥」喺藍軍生涯，只係打過36場波，仲要大賽做後備居多，但一怒之下退出，佢都話好不智，所以做咗領隊之後，「文哥」都想延續自己嘅藍軍夢，上年更不惜同辛尼特解約，都要執教意大利堅愛國。藍軍頭5場歐國外贏晒，令「文哥」成為球隊史上首個喺歐國外攞5連勝嘅領隊，仲威過納比、干地等名帥，搖身一變成為救國英雄，今晚歐國外意大利作客芬蘭，隨時嚟鋪6連勝！

直播表

周日7:30am◢美職◢奧蘭多城◢Vs◢FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00am◢美職◢科羅拉多急流◢Vs◢西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30am◢美職◢波特蘭伐木者◢Vs◢肯薩斯體育會

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日5:30pm◢日聯盃◢鹿島鹿角◢Vs◢浦和紅鑽

有線662、602台

周日9:00pm◢歐國外◢阿美尼亞◢Vs◢波斯尼亞

有線604、603台

周一凌晨零時◢歐國外◢格魯吉亞◢Vs◢丹麥

有線662、602台

周一凌晨零時◢歐國外◢瑞士◢Vs◢直布羅陀

有線605台

周一2:45am◢歐國外◢瑞典◢Vs◢挪威

有線662、602台；香港開電視77台

周一2:45am◢歐國外◢芬蘭◢Vs◢意大利

有線604、603台

周一2:45am◢歐國外◢西班牙◢Vs◢法羅群島

有線605台

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