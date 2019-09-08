【人物誌】高文：法國唔止得麥巴比

法國喺周日(8日)凌晨歐國盃外圍賽，以4:1大勝阿爾巴尼亞，主角竟然係京士利高文，呢位拜仁慕尼黑翼鋒梅開二度，係佢相隔1257日之後，再次為法國入波。

法國近年盛產翼鋒，基利安麥巴比、奧士文尼迪比利更加係身價過億歐元嘅天價球星，令法國鋒線出現人滿之患，強如曼聯大將安東尼馬迪爾都未能擠身其中。

23歲嘅京士利高文亦係法國其中1位潛力飛翼，雖然佢出道早，19歲已晉身大國腳，但名氣比唔上上述3人，以往效力巴黎聖日耳門、祖雲達斯期間只屬大後備，即使4年前轉投拜仁慕尼黑，亦活喺兩大神翼洛賓同列貝利之下，直至兩人今夏離隊，佢先至正式擔正。

更不幸係京士利高文近年經常受傷，未能參加上年世界盃，錯過捧盃機會，今年6月先至再為法國上陣。今次入波係自2016年3月對俄羅斯之後，再取得入球，真係等到頸都長埋。

不過，京士利高文今次成為「傷患受益人」，因為基利安麥巴比、奧士文尼迪比利都因傷冇入選，令佢可以擔正，並以2個入球證明自己實力不亞於麥巴比同迪比利。

京士利高文今場除咗入2球之外，仲有43次傳波，成功率達91%，包括2次關鍵傳球，被球迷選為今場最佳球員。京士利高文只要冇受傷患困擾，絕對係法國同拜仁一大殺着。

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