車路士棄將撩女上床　遭6名大漢圍毆

車路士中場真禾特近年事業跌落谷底，今季被外借去般尼，以為可以重生，點知呢位29歲英格蘭國腳仍然唔生性，上星期喺夜店「搵食」撩女上床，激嬲對方男朋友，結果被6名大漢圍毆，打到佢爆眼，足踝亦被踩傷，估計起碼抖1個月。

根據英國《太陽報》爆料，真禾特去到曼徹斯特1間夜店，參加朋友生日派對，飲大兩杯之後開始發酒癲，喪纏在場1位索女，對方已經多次話自己同男朋友一齊來，絕對唔受溝，但真禾特唔理仲話：「我唔在乎，你同我一齊返屋企。」

咁啱呢位索女嘅男朋友都係足球員，效力英乙斯肯索普嘅尼希，佢立即護花，同真禾特嘈起上來，夜店保安將佢哋趕離場。

過多一陣，夜店門外突然有6名大漢出現，向真禾特拳打腳踢，搞到現場血跡斑斑，佢仲大叫要同條女上床，結果被人打得越狠。根據目擊人士爆料，好多人都知佢係英超球員，靠對腳搵食，所以有人高呼：「打斷佢隻腳」。

雖然真禾特保得住對腳，但仍然被踩傷足踝韌帶，亦被打到眼部腫脹，肩膀手臂都受傷，可能要抖1個月。

不過，真禾特似乎知道自己理虧，並冇報警，般尼早前亦只透露佢足踝有傷缺陣，估唔到原來係咁樣整傷。

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